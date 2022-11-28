男星黃曉明與Angelababy（楊穎）離婚後，兩人的感情動向一直備受網友關注，不只楊穎與小鮮肉林一的緋聞在網路上引發熱議。黃曉明日前更是被爆出已經有了網紅葉珂這位新歡。對此，她於昨(27)日在微博上更新貼文，表示「將起訴造黃謠者。」疑似否認戀情傳聞。
葉珂日前被網友爆料。指稱在一場聚餐中，黃曉明與一名女子一同參與朋友間的聚會，而女子不論是穿著抑或是長相都與葉珂極為相似。此外，兩人在之前也有被爆出一同前往上海藝術博覽會看展的合照。諸多證據加總起來，讓外界猜測該女子就是葉珂。不過至今為止，兩人都未對戀情一事發表過正面回應。然而，卻有不少Angelababy的粉絲在葉珂的微博上謾罵，更空口造謠。對此，葉珂在微博上回應了。
昨日，葉珂疑似被網路傳聞弄的不堪其擾。在微博上寫下「如果只是他人普通的八卦好奇，我卻無法忍受的話，那是我度量太小。一直以和為貴，但惡意編排造謠，甚至是同為女性卻造黃謠，卻是我實在無法接受的。該起訴的準備起訴了，也請諒解。」等字句。
此外，更有眼尖的網友發現，葉珂在留言區回應網友詢問指出「全都是張冠李戴」否認了此前和黃曉明的聚餐傳聞。對此，網友認為這番言論疑似在駁斥與黃曉明的戀情傳聞，紛紛留言：「早說嗎，之前幹嘛去了」、「現在的瓜真是越來越多了。」然而，網路上也出現另一種聲音表示「之前張穎穎也是否認的特別乾脆呢。」、「只能讓時間證明一切」、「男方都不出來說些什麼嗎。」
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