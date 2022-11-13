民進黨台北市長候選人陳時中屢批台北市太落後，遭台北市長柯文哲駁斥「台北早就蛻變了，只是很多人不敢正視」。陳時中今天反酸，市政滿意度最後一名是不爭的事實，要柯P趕快把強大的公務體系動員起來，「我想，這是現在市長要去想的事情吧？」

陳時中近日屢批台北市在柯團隊執政下落後太多，柯文哲昨晚間在臉書粉專發布一段影片，酸說「其實，台北早就蛻變了，只是很多人不敢正視，也不願相信而已」。

陳時中今天上午受訪時回應，市民當然各有感受，台北有8萬個公務人員也不會完全一事無成，但台北市在民調中的市政滿意度最後一名也是不爭的事實，而且是連續三年，「這是市民的感受」。

他勸柯P，市長要思考的是怎樣讓市政能夠改善，趕快把強大的公務體系動員起來，做應該做的事情，「我想這是現在市長要去想的事情吧？」。

針對前總統馬英九昨日到苗栗縣輔選，談到近日的鹹豬手爭議時，批評陳時中讓他感到噁心，「台北市民除非是眼睛瞎了，不應該投票給他」。對此，陳時中表示，「我想，這事（指鹹豬手）不要再討論」，一直用這事情抹黑、讓無辜的第三者受到肉搜這是不好的事情。

他也批評馬英九，一個前總統用這樣仇恨的語言在講選舉的事情，「我想這是不對的」。