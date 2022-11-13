王世堅痛批網軍。（圖 / 擷取自《庶民大頭家》YouTube）

國民黨台北市議員徐巧芯日前遭側翼粉專在文件上偽造簽名，憤而提告，近期其臉書帳號更疑似因遭人檢舉而被停用6天。對此民進黨台北市議員王世堅除痛批網軍「完全沒人格」、呼籲藍綠白應杜絕外，也支持徐對此提告，盼真相水落石出。

王世堅11日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，網路興起本是現代人最大幸福，而民主自由最可貴的，是大家可以集思廣益、共商對策，但若利用網軍去霸凌別人，等於宰制了言論與思想，讓大家不敢發聲，當有一些真實的聲音因被霸凌、羞辱而不敢講之後，人們會失去對真相的了解。

王世堅痛批，網軍為了五斗米而出賣人格，躲在鍵盤背後極盡卑劣之能事，利用被霸凌者不想浪費司法資源的心態，且誹謗和妨害名譽等罪刑度輕、為告訴乃論等特性，因而肆無忌憚，尤其只要罵得越響、越敢，背後金主給的錢就越多，這非常糟糕，他呼籲，藍綠白各檯面上政治領袖要杜絕網軍，絕對不要再用。

最後，王世堅支持徐巧芯對網軍提告，盼讓「誰運用網軍」的真相水落石出，他認為全民不分政治理念，都應該同聲譴責網軍，因網軍把社會價值、人性最善良的一面都踐踏掉了。