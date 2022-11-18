國民黨桃園市議員參選人凌濤、台北市議員徐巧芯今共同召開記者會，控訴「泛英系涉及詐騙洗錢集團」。（圖截自中國國民黨YouTube頻道／陳夢茹桃園傳真）

國民黨桃園市議員參選人凌濤、台北市議員徐巧芯今共同召開記者會，控訴「泛英系涉及詐騙洗錢集團」，不僅點名桃園市長鄭文燦，更指出鄭運鵬也牽涉其中。（圖截自中國國民黨YouTube頻道／陳夢茹桃園傳真）

國民黨桃園市議員參選人凌濤、台北市議員徐巧芯今共同召開記者會，控訴「泛英系涉及詐騙洗錢集團」，點名桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬與郭哲敏、林秉文集團有著共生關係，鄭文燦先前遭周刊爆料曾至「88會館」，遭質疑是去和郭哲敏、林秉文喬價值10億元的農地地目變更。對此鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞回應，該場記者會毫無證據皆為不實指控，更反擊若國民黨真關心詐騙集團的危害，當務之急應該要儘速要求張善政辭去詐騙吸金及賣假藥集團的最高顧問。

凌濤在記者會上批評，民進黨現在所有的資源都在輔選，讓治安越來越差，除了有維安警力的不足的問題外，更讓外界發現原來是民進黨內部與詐騙集團千絲萬縷的關係導致治安越發敗壞。他表示，周刊先前爆出鄭文燦曾去過現在極具爭議的「88會館」，鄭文燦回應自己是應邀去致意，但難道鄭文燦不知道郭哲敏、林秉文有詐騙洗錢、做地下匯兌、逃亡到美國的前科，質問鄭文燦是應誰的邀、要去致誰的意？且不只鄭文燦，連鄭運鵬都牽涉其中。

徐巧芯則說，我們質疑鄭文燦去「88會館」是跟郭哲敏、林秉文找怎麼在桃園炒地皮，郭哲敏在桃園有大批土地，其中曾在八德買了價值10億元的農地，就在桃園綠線捷運、剛動土的大勇市地重劃區旁邊，詐騙集團買農地想當然不是為了種田，但他們怎麼會知道設站之後土地一定會被徵收？怎麼知道一定可以變更地目？鄭文燦去88會館是不是應他們倆的意，去喬10億元的農地地目變更？

黃韋鈞指出，國民黨今天召開的記者會連黑影都沒看到就開槍，整場記者會拿不出任何事實證據，充斥惡意影射、抹黑及造謠。如果照國民黨的扭曲邏輯，只要有見面就是共犯，那過去國民黨主席朱立倫曾與中國國家主席習近平見面握手，社會大眾是否也該認定迫害人權的新疆集中營就是朱立倫一起策畫興建的？如此荒誕不經的臆測與栽贓，再次展現國民黨全黨上下在整場選舉毫無政策，只剩抹黑的特質。

黃韋鈞說，國民黨如果真的如自己所說，相當在意詐騙集團的危害，應立即要求張善政辭去詐騙吸金與賣假藥集團的最高榮譽顧問，過去幾年張善政與這2個集團有著過從甚密的關係，被媒體與社會大眾揭露，這2個集團更大剌剌拿著與張善政的合照到處招搖撞騙，受害者恐不計其數。最不可思議的是，張善政明知這2個政黨有如此危害社會及人民健康財產的犯罪事實，至今仍不願辭去最高榮譽總顧問一職，愛慕虛榮的人格特質荒謬到了極致，呼籲凌濤、徐巧芯若真的關心社會，請立即要求張善政辭去相關職務，以免台灣人再次因張善政而遭受生命財產上的損害。