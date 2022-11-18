台北市長候選人黃珊珊（右）17日前往南機場夜市拜票時，1位支持民眾激動落淚，黃珊珊舉手握拳為彼此打氣。（范揚光攝）

黃珊珊表示，王世堅的憤怒也反映全國人民的憤怒，民進黨已經到無所不用其極，非我族類都撲殺。（摘自黃珊珊臉書直播）

【全程字幕】側翼網軍群起圍攻！王世堅憤怒爆粗口遭圍剿 黃珊珊聲援認同他「這句話」再批綠：只要非我族類都撲殺

有媒體報導民進黨台北市議員王世堅17日聲稱支持民進黨候選人陳時中，但票留給黃珊珊，以致飽受網軍攻擊；王世堅昨受訪澄清，甚至講到憤怒抱拳；他痛批側翼網軍。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，王世堅的憤怒也反映全國人民的憤怒，民進黨已經到無所不用其極，非我族類都撲殺。

王世堅昨受訪澄清網路媒體專訪上的言論，王世堅還說，「靈魂不受法律管，靈魂當然不受黨紀管」，高喊台灣是民主自由的社會，對此，黃珊珊指出，很認同王世堅靈魂不受黨紀控制，人民是自由、生來都是自由的，只是往自己身上加了很多框框，選舉是一時，做人是永遠，「說實話真的有這麼困難嗎？」

黃珊珊表示，王世堅憤怒不是他一個人的憤怒，是表達台灣人民的憤怒，民進黨用側翼網軍帶風向，群起圍攻的方式治理國家和打擊疫情，讓大家都很厭煩，相信王世堅的憤怒很多人都有共鳴，現在連黨內同志都打擊，已經到無所不用其極，非我族類都撲殺，台灣人很善良，但看到選舉過程，每個人都不能當自己主人，讓他們不能當主人的，竟然還是自己的政黨。

黃珊珊還說，政黨每天叫大家只能聽政黨，做對的事情也不能做，這才是台灣最大的悲哀，王世堅反映全國人民的心聲，對這種莫名其妙，仗著網路鍵盤以為就可以為所欲為的政黨，也是台灣人民的憤怒，讓大家做回自由人是重要的，可以做回自己的主人。

王世堅昨也氣得大罵前桃園市議員王浩宇被罷免，就回去當他的太監，對此，民進黨台北市長候選人陳時中則表示，這是王世堅對事情的澄清說明，大家正面看來，被解讀為對於王世堅說法不埋單；對此，黃珊珊說，「綠營內部事情我不清楚，他們可能有派系問題，但台灣人民會相信王浩宇多，還是王世堅多？」