台北市長選舉電視辯論會今（5）日結束，針對抗中保台議題，前民進黨立委林濁水認為，回應「抗中保台」時，蔣萬安、陳時中竟攻守易位，值得民進黨警惕，但又未嘗不是台灣之福。隨後更指出，「抗中保台是選舉主題？選舉史上絕無僅有的奇蹟」，引發討論。

在媒體提問階段，三立電視主持人呂惠敏指出，中共20大之後對台政策轉趨強硬，強調絕不承諾放棄武力，美國國務卿布林肯也警告，北京將動用武力在內的任何手段來加速統一的進程，詢問三位候選人是否支持被中國統一，若答案是否定的，是否有具體作法、策略，面對軍事恫嚇，如何維護台灣現行的民主自由，如何捍衛首都安全，強化首都民防策略？當選後會續辦雙城論壇嗎？

對此，陳時中回應，當一個台北市長就是民防指揮官，近年民防人員人數在縮減中，這兩年就減少2萬2000人，這是一個警訊。若他當市長，一定要提升強化民防組織與人力，並根據《民防法》成立相關資訊庫，發行民防手冊，增進民防技能的訓練。而蔣萬安先是堅定表示，「我的立場非常清楚，恪遵中華民國憲法，堅守中國民國主權，捍衛台灣的民主、自由、法治、人權價值，這就是我的DNA，無庸置疑，我也相信這是每個台灣人堅定不移的信念」。

蔣萬安痛批，民進黨每到選舉就談「抗中保台」，實際上他們只是嘴巴講抗中，根本保不了台，今年8月份共軍演習時，當有4枚東風飛彈飛越台灣上空，是日本防衛省公布相關情資，台灣人民才知道真相。對此，林濁水就在臉書上直言「抗中保台是選舉主題？」林濁水認為「前有論文門、後有棄保才是兩大主題」，這也讓林濁水感嘆「選舉史上絕無僅有的奇蹟」。