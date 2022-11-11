國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，質疑陳對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩；近日又踢爆臉書粉專「無良公關公司」為親綠側翼，一口氣對數十人開告，並表示將把賠償金拿來成立「抓側翼公基金」，讓藍營拍手叫好。徐今（11）日凌晨12時刊出一張綠側翼睡夢中被「巧芯準備發文了！」驚醒的哏圖，獲得破萬人按讚。

徐巧芯今日凌晨12時1分在臉書發文，刊出一張哏圖，圖中是一位暗指親綠側翼網軍的女孩，她本來心想「今天好累！我要早點睡！」結果卻在睡夢中被一句「巧芯準備發文了！」瞬間驚醒，頓時兩眼發直。

徐巧芯在文章中寫道：「斑斑莫急莫慌莫害怕！我只是分享一張網路上看到很可愛的圖。」並在文末特別以hushtag標記「跳起來的可以回去睡了晚安」，諷刺意味十足。

此文短短幾小時即獲得破萬人按讚、近千人留言，迴響極為熱烈。國民黨立委游毓蘭現身留言：「巧芯太讚了，套句薛瑞元的狠話：他不知道惹錯人了！」「核能流言終結者」創辦人黃士修留言：「蜜獾惡女，你今晚的惡夢！」其他網友則紛紛表示：「巧芯辛苦了！女戰將太厲害」、「妳真的把綠營打爆了，大快人心！」「全國第一高票議員，加油加油！」「國民黨就需要妳這種的，我們都挺妳」。