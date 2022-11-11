民進黨昨日上午開「十大奧步」記者會，綠營側翼「無良公關」分享造假文件剛好被抓包，國民黨轟「做賊喊抓賊」。民進黨台北市長候選人陳時中今被問到，「有感覺被綠的側翼害到」時表示，沒有誰害到誰，每一個成年人自己做事、自己負責。

此外，被問到今日晚上本來要與蔡英文廟口開講，後來取消，陳時中說，好像維安的範圍太大，造成裡面住民不便，不要妨礙到一般住民，所以暫時先取消。

陳時中今赴新北投市場、金龍市場掃街拜票，並接受訪問。

國民黨市議員徐巧芯提告疑似親綠側翼「無良公關公司」。針對轉分享造假文件一事，徐再曝，陳時中曾和焦糖哥哥陳嘉行一同直播，粉專還為此花錢下了廣告，徐巧芯反酸要目前在陳時中競總負責空戰的焦糖哥哥「可以協助我們破案，找出發散黑函的無良公關嗎？」

陳時中受訪表示，這個事情對競總來講，他們是一點接觸、一點瞭解、什麼都沒有，硬要做這樣的連結，他是覺得大可不必，可以休矣。應該可以停了。

至於民進黨昨召開「十大奧步」記者會，就被國民黨譏「做賊喊抓賊」，陳時中說，要這樣講就要舉個實例出來。他們在這段時間，盡量都維持相對的低調，希望能把選風帶引到一個比較正確的角度。

對於昨日在夜市被民眾嗆聲，最新出爐的民調，還指陳時中的反感度最高；陳時中反問提問記者說，「如果你昨天有去夜市，你可以比較嗆聲與支持的比例。那是一個非常真實的民意」。

他說，昨天預計的時間大概掃了一半，大概就已經沒有辦法，先回來。改天還會再去，也去回應那邊非常熱情的民意。