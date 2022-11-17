衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中，到南投縣幫同黨南投縣長候選人蔡培慧輔選。國民黨南投縣長候選人許淑華批評「蔡培慧、陳時中是阻擋疫苗2人組」，怒斥蔡培慧當時沒幫忙南投縣民向中央爭取疫苗就算了，竟還造謠南投縣長林明溱要買大陸製疫苗，要求對手應該向林明溱道歉。

許淑華說，去年5月林明溱指示南投縣政府要購買BNT疫苗，蔡培慧指南投縣府打算購買上海復星代理的BNT疫苗，是大陸代工、非原廠德製，指控蔡培慧涉嫌造謠林明溱要買的是大陸制疫苗，立即遭她舉發，而陳時中在中央也否決南投縣政府採購疫苗案，他們罔顧南投縣民的生命安危。

面對對手指控造謠，蔡培慧說：「我不知道許淑華在講什麼？」僅強調疫苗採購有一定規範，自稱她擔任行政院中辦執行長時，要求衛福部加速對偏鄉長輩施打疫苗，還拜託從事長照工作的業者，開車載長者去施打疫苗。

陳時中否認阻擋南投縣府採購疫苗，強調南投縣政府沒有採購疫苗權利，疫苗採購一定要有國家保證，反稱當時沒有業者要賣疫苗給南投縣府，所以衛福部沒辦法承辦，重申沒有阻擋南投縣府採購疫苗。