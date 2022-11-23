九合一選舉近在咫尺，擁有執政優勢的民進黨猛攻競爭對手，沒想到民進黨台北市長候選人陳時中近期掃街時，頻頻遭遇民眾嗆聲，甚至有許多人對他比出「倒讚」手勢。今（23）日陳時中和前副總統陳建仁，一同在松山、信義區進行車隊掃街，沒想到除了被比「倒讚」之外，更有一位民眾開窗對著陳時中大喊「沒良心的人」，引發網友討論。

民進黨台北市長候選人陳時中近期掃街時，頻頻遭遇民眾嗆聲。（取自中天新聞畫面）

陳時中今日上午和陳建仁在松山、信義區進行車隊掃街，雖然沿途有許多民眾加油，仍有反對民眾對其比出「倒讚」的手勢，甚至在車隊經過民宅區附近時，有一位男子更開窗對陳時中大吼「沒良心的人」，其他人則直呼「掃街就了不起喔」、「下台」，就連經過該路段的機車都鳴按喇叭抗議，而選戰倒數選情緊繃，警方也加強沿路的維安戒備。

民進黨台北市長候選人陳時中23日在前副總統陳建仁的陪同下，以車隊在北市南港內湖區掃街拜票，也有遇到不支持的民眾給下台的手勢。（鄭任南攝）

甚至連經過該路段的機車都鳴按喇叭抗議，騎士也比出倒讚手勢。（鄭任南攝）

這一畫面曝光之後，立刻在中天節目《中天辣晚報》的留言區及PTT論壇引爆網友回應，紛紛留言表示「當年倒扁的影像」、「不喜歡我的有誰？」、「陳時中真可笑！低級無聊！」、「​陳時中你最亂」、「50％的仇恨值不是假的」、「為什麼就他一直被倒讚，笑死」、「顧人怨到這樣哈哈哈」、「當初怎麼害台北的？活該被比中指」。