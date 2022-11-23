陳時中的防疫作為頗具爭議，一位網友說「找到這個人來催票，我看票直接腰斬」。也有支持民眾說「嘉惠縣民雨露均霑」。（張茂雄攝）

民進黨澎湖縣長候選人陳光復在臉書貼出一張哏圖，訴求對象是在台北工作的澎湖人，內文陳時中拜託大家要回家投票，也拜託在澎湖工作生活，戶籍不在澎湖的澎湖人，要回到自己的戶籍地投票。不過此文一出，立即在社群媒體引發討論，一位呂姓網友立即回應，他直言「當初是誰撤銷澎湖入境快篩的，這種罔顧澎湖人命的人，挺的人真無言？？」不過也有支持民眾留言表示「嘉惠縣民雨露均霑」。

這張哏圖訴求陳時中、陳光復聯手北澎，盼能互相拉抬對方選情，陳時中也來陳光復的臉書留言表示，「澎湖是個很美麗的地方，也值得更好的縣長的來照顧這塊土地，阿中想拜託在外地打拼的澎湖鄉親們，11／26回家投票，支持陳光復，讓澎湖有變得更好的機會」。

不過網友在社群媒體分享之後，許多澎湖人回應，指責陳光復「當初支持撤銷澎湖快篩，不顧澎湖死活的人要帶領澎湖嗎？還要讓澎湖爛4年？何不忍耐下，4年後，就看不到你們說的2位了！」另一位網友說，「找到這個人來催票，我看票直接腰斬」。也有支持民眾說「嘉惠縣民雨露均霑」。

澎湖這次縣長選情相當激烈，不論哪一位候選人都希望找到適合的人出來拉抬選情，日前戰鬥藍趙少康到澎湖幫賴峰偉站台，喊出「請大家要用智慧、理智思考，誰當選對澎湖真正有利」，有效的鞏固住從葉竹林處流失的深藍選票。

陳光復團隊此次找到陳時中一起拉抬雙方的選情，雖有一些反彈的聲音出現，不過以眾多澎湖鄉親在台北的龐大勢力，或許藉由這個「X因子」效應，能夠創造出強強聯手的話題。