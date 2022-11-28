九合一大選落幕，民進黨慘敗，退守嘉義以南，黨主席蔡英文請辭。藥師林士峰認為，從過程來看，「或許派陳時中選台北市，沒有一定要贏」，藉此打擊主要假想敵民眾黨，才是真正目的。網友熱議，民眾黨主席柯文哲一天到晚喊要選總統，民進黨要是能趁這次打敗柯，2024年單挑國民黨，勝算較大。

「一口氣拔掉民眾黨的政治能量」，林士峰分析，選戰過程很明顯看到民進黨傾全黨之力打新竹市的高虹安，這是因為高代表的民眾黨，被視為能與民進黨爭奪年輕選票。他推測，勝選不一定是主要目標，打擊主要敵人才是目的，「或許派陳時中出來，就是為了這點」。

高虹安從原先民調第三，一路被打到第一，新竹市最後關頭棄保效應發酵，民眾黨順利插旗，搶下全台唯一一席縣市長寶座。只是高目前仍有案子在北檢偵辦中，後續影響有待觀察。

台北市也是一樣的邏輯，柯文哲帶頭力挺黃珊珊，黃雖掛無黨籍，此次選舉仍與民眾黨密不可分。林士峰以民調為由，或許民進黨要的是打趴民眾黨，讓他們一蹶不起，才有利在後年總統大選，爭取年輕人選票。

網友蓋樓，覺得林士峰說的不是沒有道理，「如果後年大選只剩藍的對決，綠營機會很高」、「柯P若參選總統，民進黨變數多，先把他幹掉」、「換個角度想，如果黃珊珊單挑蔣萬安，誰會贏；柯文哲延續北市執政的話，對民進黨不利」。