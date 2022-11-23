衛福部長薛瑞元日前說民進黨台北市長候選人陳時中曾擋下許多疫苗掮客，因此遭到攻擊。薛20日再批疫苗掮客根本是「疫苗騙子」，點名這些騙子透過工商團體、宗教團體找指揮中心，意圖從疫苗採購中牟取利益。對此，國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱則拿這件事，跟前副總統陳建仁的「天主要大家支持鄭運鵬」事件對比，怒轟民進黨不要一邊侮辱宗教，一邊又將宗教信仰當成騙取選票的工具。

高揚凱昨(22)日在臉書指出，薛瑞元的說法，不僅坐實民進黨政府真的擋疫苗，還間接指控慈濟等想要幫忙的宗教與民間團體，暗指這些單位採購疫苗，有中間人從中牟利。高揚凱說薛瑞元這番話遭陳時中切割，也看出民進黨真的都把這些宗教團體、民間團體，當成獲取政治利益的工具，為了護航自己的候選人，就可以貼這些民進團體跟宗教團體標籤，汙名化這些單位。

此外，針對陳建仁為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬助選時表示，天主說一定要幫助能夠為桃園做最好貢獻的人，「鄭就是這樣的人」，高揚凱質疑，陳建仁憑什麼代表天主，憑什麼代表整個天主教，憑什麼證明天主支持鄭運鵬？高揚凱砲轟，陳建仁這種說法，不僅侮辱天主教，根本把選民朋友們，都當成不會思考的傻瓜。

高揚凱呼籲民進黨，不要再玩這種手法，不要把宗教、各類民間團體當成政治選票提款機。他說民主政治絕對不是像民進黨的政治人物這樣，一句掮客透過宗教團體來牟利，就一竿子打翻一船人，一句天主要你支持鄭運鵬，就能表示整個天主教系統，都支持民進黨。