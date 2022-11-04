美國前總統川普(Donald Trump)昨日在愛荷華州(Iowa)的政治集會上替候選人站台，過程連續強調三次「非常」有可能再戰。外媒形容，強烈語氣只差沒直接宣布2024年決定角逐總統大位。

TRUMP: “In order to make our country successful and safe and glorious, I will very very very will probably do it again. Get ready that’s all I’m telling you — very soon.” pic.twitter.com/YPjN6O50BD — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 4, 2022

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，距離期中選舉還有5天的時間，川普3日赴愛荷華州蘇城，替共和黨參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)以及現任州長雷諾茲(Kim Reynolds)站台；他告訴支持者，如果你想給親愛的家人一個安全的社區，拿就用你們神聖的一票把民主黨的人拉下台，投給我們共和黨。

以助選員之姿現身，但大部分的時間都在替自己洗白，說明他是如何被冤枉。不忘吹噓「我2020年選得比第一次(2016年)好很多，多了好幾百萬票，還創下歷史紀錄，迄今為止沒有任何在位總統可以超越…」

還說道，「為了我們國家的成功、安全和輝煌，我非常、非常、非常有可能再選一次」，這就是他想要告訴支持者們的事，「準備好，一切很快就有答案」。全場氣氛被帶至最高點，台下隨即歡聲雷動。

甚至還公布早前拜登登上空軍一號(Air Force One)時，爬樓梯不小心絆倒的短片娛樂現場民眾，吐槽道「你可以把歷任最糟糕的5位總統放在一起檢視，但都無法超越拜登在短短2年內帶給國家的傷害。」