雖然美國中期選舉結果公佈，並表明共和黨和民主黨在爭奪國會控制權時的競爭比預期的要激烈得多，但烏克蘭和俄羅斯正密切關注投票，雙方都在評估選舉可能產生的影響戰爭和地緣政治，專家則是認為，到2023年底之前，美國對烏克蘭的軍事支持不會面臨什麼重大變化。

據美國CNBC 10日報導，儘管沒有公開發表評論，但莫斯科被視為支持共和黨在中期選舉中獲勝，希望重大的權力轉移可能會改變美國對烏克蘭的外交政策因為美國向基輔提供巨額財政支持以對抗俄羅斯。根據國防部的最新數據，在烏俄衝突9個月後，拜登政府現已承諾向烏克蘭提供超過189億美元（近新台幣6006億）的安全援助。

但有許多跡象表明，2黨對如此巨大且持續的援助的支持可能正在減弱，著名的共和黨人開始質疑美國的慷慨援助能持續多久，尤其是在通脹、潛在衰退和生活成本上升的背景下。

而著名的共和黨人凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）在10月份接受采訪時表示，如果共和黨在中期選舉中贏得眾議院多數席位，烏克蘭也不會出現「空白支票。」

俄羅斯很可能希望中期選舉後的權力轉移會使得美國對烏克蘭的態度轉淡。但分析人士表示，除非前領導人川普（Donald Trump）能夠重新掌權，否則莫斯科可能會感到失望，並暗示他可能會在下周宣布一項在2024年再次競選總統的計劃。

歐亞集團諮詢公司（Eurasia Group consultancy）創始人布雷默（Ian Bremmer）本週在電子郵件評論中表示：「到2023年底之前，美國對烏克蘭的軍事支持不會面臨重大下行壓力。」

大多數共和黨人仍然堅定地致力於支持烏克蘭。至少在短期內，共和黨國會的立場將是“美國提供軍事援助，歐洲提供財政援助“，這幾乎沒有變化，」他補充說。

布雷默說，更大的問題來自川普可能會宣布他參選總統，並補充說他預計很快就會有這樣的宣布。 「很可能伴隨著將戰爭歸咎於拜登，民粹主義反對將納稅人的數十億美元花在烏克蘭上，這一立場「將在國會的MAGA支持者中獲得動力，並破壞美國與北約盟國，」

美國試圖平息基輔對華盛頓對該國態度轉變的緊張情緒，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）8日實在會晤時明確表示「美國對烏克蘭的承諾堅定不變。」