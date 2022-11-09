據OpenSecrets估計，本次美國中期選舉週期期間，美國各州和聯邦競選的總支出將超過167億美元（近新台幣5347億），超過4年前經過通脹調整後的137億美元（近新台幣4353億），為共和黨人和民主黨人爭奪對眾議院和參議院的控制權。

綜合外媒報導，根據無黨派選舉資金追踪機構OpenSecrets.org的數據，金融巨鱷索羅斯（George Soros）在 2021-2022 年個人政治捐助者名單中仍然位居第一，過去一年將間向民主黨捐款超過1.284億美元（近40.8億新台幣）。OpenSecrets 7日整理，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）在年度期間向民主黨人捐款128,475,971美元，而沒有向共和黨人捐贈任何款項。數據顯示，超過 1.2675億美元是透過基金會以外的外部資金來捐增。

除了個人捐贈者之外，本次美國中期聯邦選舉吸引了來自企業、大型捐助者和「黑錢」（Dark Money）集團的創紀錄的21億美元（近新台幣667億）外部支出，為候選人提供了不受競選活動限制的無限銀彈支持。

以2010年美國最高法院判決的結果作為依據，企業和其他組織可以花費無限量的資金來影響競選活動，只要它不是直接進行或與競選活動和個別候選人協調進行。在許多情況下，捐助者秘密地向所謂的「黑錢」（Dark Money）團體匯款，這些團體不需要向聯邦選舉委員會 (FEC) 披露支出。