台中市議員陳清龍去年提出公老坪-里山黃金加值計畫，向市府爭取的公老坪串連步道工程，4日辦理工程設計說明會，工程預計在11月14日開工，明年2月完工。

陳清龍表示，豐原公老坪在2020年以「永續發展及坡地水資源調控之里山地景」，榮登聯合國里山倡議年度精選案例，讓他更努力爭取建設公老坪，這個步道整合工程，將整合公老坪公園、蜈蚣崎登山步道及丘逢甲公園景觀步道，是打造台中陽明山夢想的起步。

建設局表示，公老坪串連步道工程，總經費為251餘萬元，工程將透過既有橋樑、新設置步道，串聯起1條茶花步道、3條環形步道動線，除既有設施改善與拆除外，會再進行標線型人行道、枕木、石板磚步道、自然砌石花台設置，並種植藍花楹、山茶花、宮粉仙丹、 山黃梔、緬杷花來進行綠美化。

陳清龍進一步指出，未來將持續以「人與自然和諧共生」思維，努力爭取以公老坪為主體，進行串聯整合旱溪源頭、中正公園、北坑一巷桂花林道等景點，未來公老坪將不只是豐原的後花園，將會成為台中的陽明山。