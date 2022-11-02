昨天上午循線查獲日前在鳶嘴稍來步道涉嫌割斷引導繩的王姓男子，警詢後依法函送偵辦。（和平分局提供）

鳶嘴稍來步道引導繩遭割斷 警方循線查獲嫌疑人

日前山友前往鳶嘴稍來步道登山，攀爬拉繩時因繩子鬆脫跌落山谷受傷，事後發現引導繩遭刻意割斷。和平警分局指出，警方獲知後，主動與保七總隊第五大隊共組專案小組調查，並尋找目擊證人；昨天上午循線查獲日前在鳶嘴稍來步道涉嫌割斷引導繩的王姓男子，警詢後依法函送偵辦。

警方指出，鳶嘴稍來步道登山，日前有山友攀爬拉繩時，因繩子鬆脫跌落山谷受傷，事後發現引導繩遭刻意割斷，和平警分局獲知後，主動與保七總隊第五大隊共組專案小組調查，並尋找目擊證人。

警方表示，經熱心山友提供其發現的可疑資訊，和平警分局循線偵查後，認為王姓男子有涉案嫌疑；王男只承認割登山隊的導引塑膠貼及黑色橡皮帶，但是有熱心山友提供資訊，有割導引繩之嫌，全案依法函送台中地檢署偵辦。

和平警分局呼籲，近年山林開放後，前往山區登山、健行的民眾也越來越多，從事登山、健行活動時除注意自身安全，切勿破壞森林資源與設施，請山友們共同愛護山林美麗環境。