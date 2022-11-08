狠心夫妻林男與曾女凌虐4歲親生兒1年多，曾拿衣架抽打，以刀刺肩，嫌兒吃麻油雞太慢，竟強灌燙湯；林對兒拳打腳踹、以熱水潑燙，經通報送醫，男童新舊傷痕慘不忍睹，脊椎曾受傷、肩臂及腿等處一級燙傷、臉有割傷，嘴遭燙傷潰爛。夫妻辯稱兒調皮難管教，台中檢方以管教逾越比例，已達發洩工具程度，依家庭暴力罪起訴，建請法官從重量刑。

起訴書指出，曾女生下男童後，先交給阿公阿嬤照顧，夫妻在2020年6月、7月間將4歲兒接回台中租住處照顧，夫妻兩人在1年多期間對親生兒施暴毫不手軟。

曾女在2020年9月至2021年11月間，拿課本、衣架毆打男童臀、手、摑臉，2021年3月間做菜時拿水果刀刺兒子肩膀，造成2公分傷口；2021年11月12日晚餐吃麻油雞，嫌兒子吃太慢，直接將熱湯灌入孩子嘴裡，導致嘴巴燙傷。林男下手凶狠，拳打腳踹，還以熱水澆燙男童上臂及肩膀。

男童的阿公及姑姑在2021年中秋節前發現，男童肩膀有大面積燙傷痕跡、全身多處受傷；中秋節後，又發現他嘴巴潰爛，詢問後才得兒媳施暴，帶男童就醫通報。

經中國附醫驗傷評估，男童嘴巴燙傷位置、型態與自行喝湯燙到不同，不排除被強迫餵食；嘴角延伸到頸部的臉部有細條紋狀的新舊疤痕，不排除利器劃傷及割傷；後下背及腰間有多處新舊瘀傷、腰椎處有一大片舊瘀傷，傷勢位置及形狀不符合意外撞擊，評估為「虐性瘀傷」。

衛生福利部台中醫院驗傷診斷證明，男童額頭、嘴角、頸部、雙側腋下、手肘、背部、大腿及膝等多處瘀青、舊疤。

夫妻兩人辯稱，兒子調皮，難以管教，施以管教所致。檢察官追查，兩夫妻曾有照顧女兒經驗，並非新手，情緒管控失當，以傷害、凌虐方式管教兒子明顯逾越比例，已將男童當成發洩情緒工具，妨害孩童生長身心健全，依《家庭暴力防治法》家庭暴力罪起訴，並建請法官從重量刑。