雄性鹿科動物長有鹿角，除了吸引配偶、嚇退對手，也經常因為爭奪領地成為打鬥武器，網路上近日瘋傳一段影片，只見野外一隻公鹿正朝著另一隻公鹿發動攻擊，沒想到對方竟然是紙糊的，牠猛力一撞，導致對方當場「斷頭落地」，自己瞬間被嚇到拔腿狂奔。

國外網友近日在網路平台Imgur上傳一段影片，只見在一片荒野之中，有一隻公鹿看見同類站在原地一動也不動，牠先是小心翼翼的緩慢靠近，接著又以迅雷不及掩耳的速度發動攻擊，用頭上的銳角一頭衝撞過去。

不過牠不知道的是，眼前的公鹿只是一個紙做的模型，被牠猛力衝撞後當場解體，紙糊的鹿頭瞬間「身首異處」滾落在地上。公鹿見狀立即被眼前的景象嚇得腳步踉蹌，險些跌倒，穩住重心後迅速拔腿狂奔，消失在叢林深處。

事實上，過去也曾發生公鹿在忘情交配的過程中，伴侶突然「斷頭」的慘況，嚇得牠瞬間跳離對方身上，呆站在一旁不敢置信地看著眼前這幕驚悚景象。至於被「硬上」的斷頭母鹿，其實只是一座仿真雕像。