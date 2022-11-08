造型特殊，但憑著實戰成績而受到歡迎的A-10「疣豬」攻擊機(Warhog)確實可以再飛幾十年。美國空軍表示，第357戰鬥機中隊(357th Fighter Squadron)的A-10C攻擊機，剛剛獲得新的機翼，能夠持續加掛各式彈藥，為前線部隊提供密接火力支援。

防衛部落格(Defense Blog)報導，第357戰鬥機中隊就是操作A-10，同時也是機隊中較為古老的，服役時間大約40年，因此該中隊成為最早獲得新機翼的A-10部隊。

換裝新機翼是個大工程，負責安裝機翼的是第309飛機維修大隊(309 AMXG)，他們的維修站在猶他州希爾空軍基地(Hill Air Force Base)。然而，受到新冠疫情的影響，許多維修工作都被延誤，使得現在希爾基地的維修站都沒有空位，因此A-10的機翼換裝工作，就在357中隊的駐地大衛蒙森空軍基地(DM AFB)執行。

更換機翼後，A-10將獲得2,500 小時的飛行時數。

A-10對區域也有嚇阻作用，美國空軍最近向關島安德生空軍基地(Andersen Air Force Base)部署了A-10C，這些攻擊機隸屬第23空軍遠征聯隊(23rd Air Expeditionary Wing)，原駐地在喬治亞州穆迪空軍基地(Moody Air Force Base)

美國空軍新聞稿稱：「為面對不可預料的地區危機，我們經要要派出可速速執行任務，並且可對跨戰區對手行動做出反應的戰機。」

並未透露部署到關島的A-10總數，不過安德生基地的臉書上，公布了4架A-10在基地排成一排，機鼻標誌性的鯊魚嘴令人印象深刻。

A-10是專職的密接空中支援火力攻擊機，它以低速和低空飛行，對坦克和其他裝甲車輛特別有效。美國空軍對於如此慢的飛機一直不放心，一直想要將它退役，但實戰表明，由於設計的非常堅固，許多A-10飛行員經常冒著砲火，成功突穿敵人陣地，成功返回基地，創下一個又一個的傳奇故事，其中包括前美國參議員麥克莎莉(Sen. Martha McSally)就曾是A-10飛行員，這也使得A-10「朝堂中有靠山」，即使美國空軍多次要求將A-10退役，卻有許多美國國會議員主動為A-10增加預算。