美中軍機日前在台灣東部海域上空展開全天候對抗，而且連續3天，美軍派出逾100架次戰機測試中共輪戰能力，中共則派出300多架次升空應對，由於雙方派遺架次甚多，我方雖全程監控掌握，但也只能作壁上觀的角色。而且此一空中動態已經凸顯在美中軍事較勁下，東海及台灣北部空域戰略地位的重要性，甚至進一步牽動「美日同盟」軍事架構的防務部署。

當前台海軍事情勢已較以往嚴峻，也造成各國在台海空域活動的軍機非常頻繁，且架次又多，其中包括先進戰機、無人機、偵察機、電偵機、反潛機等各式機型，對峙狀況是向上升高的趨勢。而且美軍所派遺的軍機已不單從駐日美軍基地起飛，有部分是遠從關島的安德森空軍基地起飛，經過空中加油程序來強化長程跨區機動增援的能力，並藉此測試中共空軍應處的能力。

現代的軍事較勁已是系統和系統的對抗，以及武器系統整合能力的較勁。軍事學術定義的「系統」二字包括整個作戰架構的編成，和各種作戰載具的效能統合運用與發揮的能力，任何在空戰機只是其中的一項投射工具而已，包括部署在作戰區內的各型武器，必須運用可控的電磁頻率，悉數以特定戰區的「聯合全域指管」架構予以統籌發揮戰力，發揮C5ISR的聯合戰力。

簡言之，美機與共機在台灣東部外海的較勁，就是兩大軍事集團在空中武器系統及電磁頻譜整合能力的較勁。台灣雖不是美國的盟國，未能獲得北約標準的Link-22資料鏈路，無法和美軍聯合部署及演習，但有必要深入研究先進作戰概念，才能與時俱進掌握未來戰場趨勢及作戰節奏。

再者，日本近年積極修改憲法，將「專守防衛」原則的「集體自衛權」進行若干調整，並以實際行動擴建西南離島的機場設施，使之能在「有事」時提供美軍大型軍機及多功能戰鬥機起降，例如新石垣空港（石垣島）、下地空港（宮古島），都已裝備衛星導航的差分式導航系統和儀降系統，使美、日現役主力戰機均可前沿進駐，承平時作為美軍備降機場，並對西南「八重山群島」緊鄰台灣的地緣戰略線構成新的海空防線，強化南部的防空力量。

另外，在今年8月中共圍台軍演中，中共曾對台實施短程彈道飛彈試射，駐韓的美國空軍立即派U-2S高空偵察機從韓國烏山基地、RC-135系列從沖繩嘉手納基地飛來台海附近偵測，在未來「逢戰必電」的聯合作戰前提下，台海周邊空域的電磁環境已成為密度非常高的電磁場域，作戰特性已跟以往大不相同。

美國與中共戰機頻密在台海附近空域相互較勁摸底已成常態，在美國印太司令部的新型態作戰架構下，整個西日本和日本列島南部、台海周邊均已在美國規畫下的同一個戰區，實行相同的作業流程，假設最壞情況，當衝突爆發時，在我國軍事實力尚無法和美國盟國相提並論之時，其影響層面將難以掌控。目前國內選戰正酣，但國家決策階層有必要正視此國安主題。

（作者為前空軍副司令、國立清華大學榮譽講座教授）