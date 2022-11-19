11月15日夜間，波蘭與烏克蘭邊境接壤周邊境內，普熱沃杜夫（Przewodow）村附近穀物處理廠，遭到兩枚不明來源導彈襲擊，造成兩人死亡。事發之初，各方都將矛頭指向俄羅斯，波蘭外交部立即召喚俄羅斯大使要求解釋，但遭到莫斯科嚴辭否認。波蘭政府高層與北約相互協商分別召開緊急會議，並展開相關調查作業。

不過本次事件很快就在各方克制情緒反應下，迅速認定禍首係烏克蘭軍方反制俄羅斯導彈所發射防空飛彈，在未能順利攔截來襲導彈後，意外墜落波蘭領土，並且造成意外傷亡。

儘管現代武器工藝力求完善，並且精密導引武器各項保險與安全機件，在設計時就已經考慮到所有避免誤擊誤傷狀況，但俗語說刀鎗無眼，總是會有意外發生。

事件發生後，只有烏克蘭總統與外交部長趁機炒作，高調指控俄羅斯應對此事件負責，並在北約初步研判係該國防空飛彈落入波蘭境內時，痛斥此種說法為陰謀論。不過由於北約各國以及俄羅斯都能夠冷靜應對，才能避免事件繼續升溫，冷靜進行調查，理性管控後續情勢發展。

回過頭來思考當前海峽軍事情勢，共軍機艦活動範圍愈來愈迫近本島周邊海域與空域，兩岸戰機與艦艇近距離遭遇，幾乎已經成為家常便飯；雙方透過國際緊急通信聯絡頻率，對陣喊話互不相讓，早就被各方截收錄音並透過社交軟體公開曝光，國防部長在立院答詢時，也承認當前情勢確實嚴峻無比。

衡情論理，迄今共軍機艦活動範圍確實尚未越過我最後底線；儘管兩岸就法理來說，並不盡然適用國際法條，但就算引據任何國際公約，其實也無法找到任何理由阻止共軍機艦在我周邊國際水域進行活動。但共軍機艦活動如此迫近台灣本島，確實是對我構成相當程度的政治壓力，而且軍事態勢亦會產生威脅感。

雙方活動如此接近，誤判可能性自然就會提升，儘管雙方都無意挑起戰端，但不可諱言擦槍走火機率如此之高，絕對不容忽視。共軍機艦如此迫近台灣周邊活動，顯然是要對我施壓，但在施壓同時，確實亦存在著風險。

但若北京仍然有意追求和平統一，除考量前述風險外，就必須開始正視與思考，此種兵力部署與運用模式是否有可能提供第三者機會，最後被人操弄，讓兩岸糊里糊塗地走上動武衝突不歸路？

特別是當多位美國退役將領，智庫專家學者與退職政務官，紛紛提出兩岸即將開戰預言時，北京是否應權衡派遣機艦迫近台灣活動所產生政治效應，是否有能力承擔被他方操弄風險。

兩岸戰略專家都必須思考2010年3月26日韓國天安艦遭受攻擊沉沒，到現在還是無頭公案。1964年8月東京灣事件，最後導致美國全面介入越戰，到1971年6月《紐約時報》依據美國五角大廈文件，揭露該事件根本就是美方誇大與虛構。1898年2月15日美國海軍緬因號戰艦（USS Maine ACR-1）在哈瓦那神祕爆炸，成為美西戰爭導火索，但真正原因到現在還是謎團。1999年5月7日中國駐南斯拉夫大使館遭到轟炸，讓北京與華盛頓關係滑落谷底，但直到目前各項陰謀論仍然無法完全消散。

共軍機艦頻繁繞台，北京是否該考量若是發生任何離奇意外，兩岸能否像北約與俄羅斯冷靜溝通應對，還是會觸發雙方敵對情緒，最後到不可收拾的地步。現在已經不只是要擔憂誤解與誤判，而是應當更深入思考會不會被第三者設局利用，讓兩岸走向戰爭一途。

（作者為中華戰略學會資深研究員）