拜習會談在G20登場，全球矚目。從會後訊息來看，雙方氣氛平和，一時間美中關係似乎些許緩解，並將恢復若干溝通管道，可說雙方此前逐漸升溫的衝突似有降低趨勢。但對台灣而言，日漸陷入美中戰略核心區域的泥淖，以致淪為國際公認極可能引爆戰爭的熱點，未來如何避免烏克蘭化，避免淪為任何一方的籌碼或祭品，又或能拆除台海不安的引信，將是重中之重。除了考驗兩岸領導人的智慧外，行政官員更必須審慎面對，不能再繼續不知不覺、不知所措！

尤其在中國大陸崛起壓力下，似乎目前只是美中雙強對抗「中場休息」的一幕；兩國間既對抗也對話、既競爭也合作的新局勢依然持續。台灣無疑須審慎思考該如何自處？如何避免淪為兩強對撞下的籌碼或祭品？畢竟台灣處於兩強零和對抗的核心，面對國際客觀環境情勢越來越清晰，要捍衛國家利益，但也要避免國家安全受制於人。同時絕對不該持續地「狀況外」，更不能持續把籌碼壓在美方從未保證的軍事保護上，無視國際局勢的發展，或容認台灣的優勢外移！

於此同時，中國大陸也應審慎思考，台灣在半導體的國際產業鏈上舉足輕重，任何閃失或不穩定，引發的不只是區域性的衝擊，而是直接影響全球經濟且可能導致經濟大蕭條及國際危機。因此，中國大陸也應該以更宏觀的視野，妥善經營兩岸關係並避免衝突，以協助台灣維持在產業供應鏈上的優勢，並為兩岸開啟對話機會，以促成亞洲地區的穩定發展及國際回歸產業分工的常軌。

事實上，這場元首級會談本身雖然依舊是政治語言偏多，但也顯示未來美中關係中，經貿交流、財金與科技問題無疑是重中之重，甚至雙方競合的態勢會更加明顯。

未來，台灣夾在中美兩強之間正如同夾心餅乾，可以靈活應變的空間，隨著時間的流逝和綠營的持續無為、無能及粉飾太平的鴕鳥心態，恐怕只會持續減少；台灣廠商只怕越來越無法規避在美中兩大市場間做選擇的窘境。

特別是在美方全力試圖將生產鏈拉回美國製造，無疑在其已有的市場優勢之下，加速資金、技術、人才的回流及磁吸效應，而對台灣企業與廠商造成重大的壓力。這也是各方高度憂慮，台灣的高科技產業是否將出現「去台化」的新趨勢？此一隱患影響深遠，絕不容政府漠視。

此外，會談雙方也對台海問題畫下紅線卻又意見分歧。尤其習近平公開表述，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。」會後中方更釋出拜登不支持台灣獨立，也不支持「兩個中國」、「一中一台」的訊息，更凸顯其強硬立場。值得台灣各界警惕。

簡言之，中美間歧見難解，對抗風險依舊，臺海後續發展就更不可鬆懈，特別不能因為暫時的平靜而錯失及早準備的時機。畢竟，有凡事三思而後行，才有助於國際經濟與科技產業的持續正向發展，也才能降低兩強對撞的風險或誤判。至於台灣，則必須特別留意在中美趨向戰略穩定之際，不要還是整天強打芒果乾，貿然搞些去中化的把戲，否則變成台海穩定的麻煩製造者，恐將得不償失。

（作者為立委、律師）

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