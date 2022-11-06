台中市觀旅局今年整修雪蓮步道好漢坡路段，10月底已開放。（陳淑娥攝）

台中市觀旅局今年整修雪蓮步道好漢坡路段，10月底已開放。（陳淑娥攝）

台中市「雪蓮步道」位於烏日區，與知高圳步道相鄰，可俯瞰烏日與大肚市景及一望無際大草原。台中市觀旅局指出，今年整修雪蓮步道好漢坡路段，步道優化總長約126公尺，10月底已開放，歡迎市民朋友前往探訪，充分享受步道生態景觀。

台中市觀旅局指出，既有步道位於私人土地，路面原為凹凸不平的土石路及廢棄輪胎堆疊的階梯，行走總要小心謹慎，經地方協助取得相關土地同意後，由觀旅局投入經費約380萬餘元進行改善。

改善內容包括步道、階梯，平緩路段採用石板及就地取材卵石鋪設，陡坡路段原本用廢棄輪胎堆疊，現改採木作階梯，將既有輪胎特色，保留改造成休憩座椅。

雪蓮登山步道擁有180度視野美景，令人身心舒暢，夏季綠色草坡層層疊疊十分迷人，秋季步道兩旁滿滿金色芒草，夕陽西下美景更讓人留連忘返，已成為熱門網美打卡地點。

觀旅局表示，步道優化總長約126公尺，10月底已開放，盼提供大家更完善優質登山賞景路線，也讓更多人了解大肚山上美景，歡迎市民前來步道踏青健走，享受愜意夕陽祕境。