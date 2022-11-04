民進黨台中市長候選人蔡其昌隨後接連拜訪3市場，他表示，若當選市長將增加市場預算，重新整建傳統市場，讓攤商與民眾都有更好、更優質的環境。（潘虹恩攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌4日早晨再次來到大里「全面開站」，隨後前往南區工學市場、福平市場以及北區東興市場拜訪攤商，一早連跑3個市場展現行動力，把握時間接觸更多民眾；蔡其昌表示，未來若當選要增加市場預算，打造更優質的市場環境。

蔡其昌與立法委員何欣純、市議員李天生、林德宇及議員候選人張芬郁7時30分就於德芳南路與國光路口向民眾打招呼，這也是蔡其昌這周第2次來到大里區站路口。蔡其昌表示，他只要行程有時間，就會出來站路口、一步一腳印掃遍台中市所有的市場，希望能夠有機會來為大家服務、為台中打拚。

針對媒體詢問，今日是第2次到大里區路口拜票，一步步逼近台中市長盧秀燕的競選總部，在選點上是否有特殊考量？蔡其昌則回應，選點考量都是依照人、車流量較大的路口，沒有什麼特別意涵。

隨後蔡其昌與立法委員黃國書、莊競程，市議員鄭功進、賴佳微及議員候選人何昆霖、陳雅惠、陳俞融等接連拜訪工學市場、福平市場，最後來到北區東興市場；蔡其昌表示，未來若當選市長，將增加市場的預算，重新整建傳統市場，讓攤商與民眾不論是販賣或採買都有更好、更優質的環境，讓更多人願意走入傳統市場採購、促進經濟發展。

立法委員何欣純、黃國書、莊競程等人均表示，選舉已經進入最後倒數，過去4年台中各項建設停滯不前，甚至連捷運都被高雄進度超車，城市建設的推動需要1位有能力、會做事的市長，讓台中重返進步與驕傲、讓台中能夠繼續發展，除了市長支持2號蔡其昌，也要拜託議員全力支持行動派團隊，團結力拚市長當選，議員全上，讓議員們成為蔡其昌施政最大的後盾。