沙鹿區「鹿陽國小」，在各界引領期盼中9日舉行動土典禮。（陳世宗攝）

第一期校舍班級規模規畫18班、教室數量為28間，工程預計於2024年完工，並預計在114學年度招生。（陳世宗翻攝）

科技叢林裡的桃花源小學 市府新設沙鹿區鹿陽國小今動土

孩子的教育不能等！台中市政府陸續在新興人口增加區設校，位在重要科技產聚落的沙鹿區「鹿陽國小」，在各界引領期盼中9日舉行動土典禮。市長盧秀燕說，鹿陽國小建設經費2.16億元，市府會緊盯進度，讓鹿陽國小工程順利如期如質完工，預計114學年度招生，為台中教育注入新力。

盧秀燕表示，投資孩子不能省，教育是相當重要的基礎建設，讓孩子擁有好的學習環境，是地方繁榮發展的不二法門。鹿陽國小在110年度開始籌畫，校園規畫設計以大肚山脊的意象為發想；期盼在新建築林立的城市森林中，打造一所與社區共融的花園小學，提供沙鹿學子一個美感、溫馨、友善的學校，更成為社區共享綠意與文化藝廊。

盧秀燕指出，鹿陽國小今天在各界期盼下喜迎動土，第一期校舍班級規模規畫18班、教室數量為28間，工程預計於2024年完工，並預計在114學年度招生。

市議會副議長顏莉敏說，沙鹿區發展迅速，隨著人口增加、學齡兒童更明顯增長，學區內北勢國小校舍空間明顯不敷使用，除影響北勢國小就學學生的使用空間，更有些在地學生必須跨區就讀，徒增學童與家長的通勤負擔。經強力爭取希望在文九52新設國小，獲得市府回應，攜手解決在地急切的就學需求。

顏莉敏強調，新設國小位於沙鹿國寶鑄劍大師陳天陽先生故居周邊，故取名為「鹿陽國小」。陳天陽大師一生執著於發揚傳統工藝，謹守立言立身立行，傳承刀劍與人的思維結合為一，內外雙修、源遠流長的刀劍精神。希望新的學校藉由融入鑄劍精神讓學子們能在學習上秉持千錘百煉、內外兼修。