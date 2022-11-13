知名YouTuber蕾菈（Lyla）擁有精緻的五官與超兇猛的火辣身材，加上她還是「反骨男孩」成員，自然不做作的性格受到大批粉絲們喜愛，因外貌神似歌手鄧紫棋被稱「小鄧紫棋」，去年她認愛DJ湯宇後，今年2月兩人便選擇在男方生日當天登記結婚，婚後也開始享受一家三口的幸福生活，並經常不吝嗇在社群媒體上互動，不過她近日遭網友批整容，對此蕾菈曬出國小照片反擊，意外被網友發現撞臉「動力火車」，讓大家笑翻。

蕾菈近日在facebook曬出舊照，透露是國小老師傳照片給她，並自嘲「天啊小時候真的好黑欸」，一群學生圍繞著蕾菈，小時候的她皮膚黝黑，戴著髮箍露出額頭，黑色長髮披肩，張嘴笑的樣子很有感染力，不過她身上掛著一條黃金蟒，吸引其他小朋友的注意，蕾菈強調：「而且那蟒蛇是真的！！我這麼勇敢的嗎，看看我右手的拳頭，我真的快笑死」。

照片中的蕾菈膚色與現在有些差距，引來大批網友問她如何美白，蕾菈回應：「大家都在問我怎麼美白，可是我真的也沒有到很白，就是以前田徑隊每天曬太陽所以很黑，然後長大後會防曬比較不會每天在太陽底下，我是真的沒有打過美白針啦，啊那些說我整型或是動都在臉上的我也懶得解釋了，我就不信你們小時候跟現在長一樣」。

留言區有網友貼出動力火車成員顏志琳的圖片調侃：「我還以為是他小時候」，相似的深邃膚色讓蕾菈也笑翻。