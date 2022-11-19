華人社會相當重視傳統習俗，對於鬼神也都抱持敬畏的態度，就算不相信有鬼，也都會特意避免觸犯禁忌。就有一家殯儀館貼出洋洋灑灑九大條員工守則，表明「世界上沒有鬼」，未料當網友看到第2點時就笑翻，直呼破功：「根本自打臉」。

網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張多年前在微博瘋傳的大陸殯儀館員工守則，開頭第1點就寫明「這個世界上沒有鬼，禁止謠傳殯儀館鬼故事，違者立刻辭退」。未料第2點竟寫「若看到殯儀館範圍內無故出現一座小山，請裝作視而不見，也不能向任何人提起，看到的人禁止前往北樓，賓客若看到小山，必須立刻帶離殯儀館」。

有網友貼出大陸一家殯儀館員工守則，雖然開頭強調世界上沒有鬼，但後面的守則根本此地無銀三百兩。(圖／爆廢公社公開版)

接下來第3點更寫著「與遺體獨處一室，無論發生任何事，都不能自言自語，後果自負」，後面守則還包括「禁止穿深藍色衣物進出殯儀館」、「住宿員工每隔一段時間需確認室友是否本人」、「午夜12點後不得在公廁照鏡子」、「體質特殊員工不能獨留淨身室」。

由於員工守則一條比一條離譜，原PO忍不住吐槽「第一點巴掌打得真響」，不少網友也跟著揶揄：「後面應該備註：如果觸犯任何一條規定，請看第一條」、「怎麼看都覺得鬧鬼鬧很兇啊XD」、「此地無銀三百兩」、「怎麼感覺就是鬼隨時都在身邊」、「每隔一段時間就要確認室友是不是本人，未免也太可怕了」、「這裡的都是惡靈吧」。

但也有人指出，這是以前很流行的「守則怪談」，又稱「守則系列」、「規則怪談」，是以一種「從科學理性角度去描述偽科學、科學以外事物」的特殊文本。因為其包含著推理小說與怪談的味道，所以在前陣子吸引了一大批人模仿創作與追隨。例如知名的守則怪談就有《動物園守則》與《邊境守則》。