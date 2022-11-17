第十四屆重光盃全國少棒賽，新街國小棒球隊奪亞軍。民眾黨南投縣議員候選人簡千翔表示，新街國小棒球隊的孩子們，真的太棒了！他認為，南投是運動人才輸出大縣，卻沒有一個專業的場館，因此他當選議員後，要推動專業的體育運動場館與國民運動中心，讓南投市民也可以享受平價專業的運動環境。

簡千翔16日在臉書貼文表示，賀！賀！賀！第十四屆重光盃全國少棒賽亞軍，新街國小棒球隊的孩子們，真的太棒了！雖然冠軍賽落敗，但教練說，這次已經是在此項賽事的最好成績（晉級四強、獲得亞軍），同時也恭喜隊長金祥恩獲得打擊獎的第一名。

簡千翔指出，比賽過程，孩子充分展現韌性，逆轉再逆轉，他要給努力到最後一刻的所有孩子們一個鼓勵 ，也希望南投的孩子們，可以有一個更好的環境，不管是唸書、運動、休閒，不要讓留在南投的孩子們人生，才剛開始就輸人家一大截，不要讓注重孩子們教育的家長，只能忍痛離開南投。

簡千翔認為，南投是運動人才輸出大縣，卻沒有一個專業的場館，因此他當選議員後，要推動專業的體育運動場館與國民運動中心，讓南投的市民朋友也可以享受平價專業的運動環境。