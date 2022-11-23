針對今年「九合一選舉」國軍官兵戰備輪值及休假規劃，國防部官員說，為使全體官兵能在國家安全無虞情況下，兼顧個人投票權益，約5000官兵無法投票，占所有國軍員額的2.6％，這個數字與前兩次總統大選相近。軍方官員說，全軍約97.4％官兵可返鄉投票，至於各軍種不能投票的官兵確切人數，如軍艦在台海巡弋等，由於涉及戰備兵力等機敏事項無法公布。

國防部表示，國軍以戰備訓練為本務，在確保臺海安全前提下，依據「國軍人員週休二日實施規定」及「金、馬防區休假規定」，配合經常戰備任務採建制輪休，將本週戰備部隊交接時間，調整至選舉當日12時實施，以兼顧戰備實需及官兵投票權益。軍方官員說，前兩次總統大選以及前次九合一選舉，也是以12時為部隊交接時間，軍方近年都是採取這個做法，未曾改變。

有媒體言論稱國軍今年約有7、8萬官兵不能投票，並非事實。

國防部說，這次選舉投票日，非戰備部隊規劃分批輪休期程，至少應於選舉投票前一日實施，以免影響官兵返籍投票；另不得於選舉投票日，對排定休假人員施以罰勤、禁足或限制官兵返鄉投票之懲處。

國防部強調，國軍近年秉持「軍隊國家化」立場，持續教育全體官兵嚴守行政中立，守護自由民主制度，達成保衛國家安全使命。