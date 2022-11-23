2022地方公職人員地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票日在26日舉行，中選會表示，請國人遵守傳染病防治法與公職選罷法等相關規定；選務機關也已經做好防疫措施，亦請國人安心踴躍投票。

中選會說明，11月26日投票日尚未解除隔離的確診者依司法院大法官釋字第690號解釋及傳染病防治法規定不得外出，中選會也呼籲國人，遵守傳染病防治法與公職選罷法等相關規定，並請民眾配合國家防疫政策及選務防疫措施參與投票。中選會重申，疫情指揮中心、各地政府衛生局並不會事先給選務機關或各投票所確診者名單，而各投票所也不會就確診者名單予以勾稽，但仍請國人遵守前開法律相關規定，以保護自己也保護他人的健康權利。

中選會強調，中選會及各地選委會與各地選務作業中心對於投票所場地清潔消毒、動線安排規劃，還有對選舉人或投票權人，以及選務人員的安全防護等均採取高規格防疫措施，且投票所選務工作人員對於圈選工具及圈票處也都會定時及適時清潔消毒，定會做好選務防疫措施。投票日當天，仍請國人攜帶國民身分證、印章、投票通知單，佩戴口罩前往投票所投票，並保持社交距離、進入投票所前量測體溫做好手部消毒，放心出門投票、安心踴躍投票。

中選會最後表示，指揮中心和選務機關皆依法行政，且基於全體國人、選舉人與投票權人及所有選務工作人員健康權利的共同維護，11月26日投票日尚未解除隔離之確診者仍請依傳染病防治法規定辦理。