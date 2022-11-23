九合一地方大選日倒數3天，各地選戰進入白熱化階段，台灣高等檢察署23日指示各地檢署即日起派檢察官進駐賄選熱區分局，與基層警調機關保持密切聯繫，即時處理賄選情資，並展現檢警調堅決查賄決心。

高檢署指出，各地檢署於選前3天並應參考情資、金流及熱點等因素鎖定高風險對象，佈署重兵全力查察賄選，澈底維護乾淨選風。

高檢署統計，今年九合一地方選舉，截至22日為止，檢察機關已受理4151件選舉不法案件，其中2913件賄選，拘提98人、現羈押62人、交保85人，共已起訴139件118人，緩起訴7件77人，