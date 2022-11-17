臺北市新生國小於14日至17日展開為期四天一年一度的多元文化系列活動，今年活動主題為「新生異『饗』世界」(Exotic Cuisine at XinSheng Multicultural Activities)，期待疫情之後，世界各國逐漸回復到疫前的經濟活動與人際交流，並希望透過這次的活動讓小朋友藉由體驗異國獨特的飲食文化，啟發學生對各國風土民情的興趣，同時也能學習尊重與欣賞不同文化的差異。

校長李雪鳳表示，新生國小有來自16個國家的學生，為了拓展學生國際視野，把世界帶進來，今年的多元文化活動規劃，分成「主題式攤位導覽」及「多元文化講堂」兩個類型。

小朋友利用模型體驗製作薑餅乾的過程，以及試聞肉桂與薑融合後獨特的香氣。(照片/臺北教育局提供)

中、低年級學生參與「主題式攤位導覽」以五感體驗、多元的探索方式，讓學生認識異國文化。一年級小朋友看見桌上滿滿的異國食物十分興奮，旁邊法國攤位傳來學生開心的笑聲，夾雜著「比臭豆腐還臭」、「我還是喜歡馬卡龍的味道」，原來小朋友在試聞法國攤位的藍紋起司及甜點。一位四年級女生拿著學習單認真的在各攤位記錄，喃喃自語「原來英國人在星期五才吃炸魚薯條啊！今天真的學到好多。」

小朋友觀察法國特色美食—藍紋起司的外觀，再聞聞看它「特別」的香味。(照片/臺北教育局提供)

高年級學生則參與「多元文化講堂」邀請馬來西亞、哥倫比亞、法國、日本、越南、泰國、瑞典、澳洲、美國等九個國家的學生及家長透過「多元文化講堂」，介紹各國的人文風俗與飲食文化，讓小朋友透過食物「饗」見世界的異同。其中五年五班來自哥倫比亞的黃苡恩同學和媽媽為全場小朋友帶來哥倫比亞的民俗舞蹈，讓全場氣氛更加熱絡。

小朋友認識泰式酸辣湯的食材，搓揉、試聞食材的味道。(照片/臺北教育局提供)

家長代表何珍瑩女士表示，為了籌畫多元文化活動，輔導室和他們開過很多場籌備會，看見參與的媽媽來越多，大家分享自己國家風土民情，自己從來擔任志工的過程也學習很多。從英國回來的林家妤女士則表示，對小朋友介紹、分享的食物很有興趣，自己也會拿筆紀錄，過程很有成就感。」