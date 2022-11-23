木村文乃電影中再婚遭諷「二手貨」。（海鵬影業提供）

木村文乃展現精湛演技。（海鵬影業提供）

氣質日本女星木村文乃在新片《還有愛的日子》獨挑大樑演出女主角「妙子」，突出表現助該片入選威尼斯影展，也創下她的演藝里程碑。她飾演一個單親媽媽，帶著兒子嫁給新任丈夫二郎（永山絢斗 飾），卻遭到保守的公公（田口智朗 飾）暗諷她是「二手貨」，她竟能不慍不火要求公公「收回那句話」，不卑不亢的成熟表現令人讚嘆。

木村文乃在電影中經歷了意外喪子、前夫歸來等翻天覆地的人生變化，讓她在讀劇本時就不禁讚嘆，精彩得「好像讀了一本小說」。她坦言非常喜歡「妙子」這個角色，接到邀約時便決定要盡全力活出妙子的人生，

該片除進軍威尼斯影展，更連續獲選多倫多、東京等國際影展，除讓木村文乃國際知名度大開，連帶也改變她的人生觀，「只要有愛，就算一個人也無妨」。他認為自己與外表沉默、內心強大的「妙子」格性相似，這讓她與片中兒子島田哲太相處的每句手語對話都很有感，即使拍完戲、至今依然念念難忘。她並自信看過該片的人，絕對會有超過100種的不同感受。

木村文乃在電影中兒子告別式上，遭到前夫狠甩巴掌，她表示，當時遭掌摑時腦海一片空白，就這樣傻愣處在原地，好一會兒才想起來接下來該怎麼演。有趣的是，該場掌摑戲卻是全片的轉捩點，自此所有人隱藏的秘密都被揭開。

該片是她首度與日本名導深田晃司合作，精湛內斂的演技除在大銀幕展露無遺，她最後一場雨中獨舞的戲，更是讓人看得百感交集，被國際影媒【銀幕】盛讚是「極具說服力的演出」。《還有愛的日子》，將於12月2日在台上映。