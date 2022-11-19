竹南鎮照南國小學生數多達1800人，是縣內最大國小，原有圖書館老舊不敷使用，苗栗縣政府自行籌資320萬元，將圖書館全面整修完畢，並在全校學生票選下，訂名為「尋寶屋」負責設計規畫的建築師呂翔甄特別在新圖書館內一隅，設置了供低年級學及幼兒園小朋友攀爬式的閱讀區，成了小朋友爭相使用的最新祕密基地
照南國小原有圖書館位在舊校舍3樓，圖書館格局都屬舊式，閱讀空間及藏書陳列方式，都屬傳統方式，與目前許多學校新建圖書館相比，相形之下不無老舊之憾，加上照南國小人數眾多，舊圖書館的陳設及閱讀空間嚴重不足，縣府原本計畫想要依社區共讀站方式向教育部申請經費整修，但是卻因教育部社區共讀站的建置期程已經結束而作罷。
為了滿足照南國小眾多小朋友閱讀需求，苗栗縣政府籌措經費320萬元，將舊圖書館全面整修，並請來知名建築師呂翔甄設計內部，重新賦予老圖書館新生命，並由全校學生共同票選命名新圖書館，結果「尋寶屋」獲得最多學生投票支持，於是命名為尋寶屋，象微著閱讀就有如一種探險活動，知識就是無窮無盡的寶藏，值得學童用心探索挖尋。
尋寶屋的設計規畫是融合照南國小學校特色─桌球與田徑，使尋寶屋擁有跑道意義的天花板、桌球拍展示桌，加上以奧運五環為意象的閣樓祕密基地，同時，計計者特別將攀爬遊戲場的原素加入，使圖書館空間增添新的情境與融入不同的趣味，啟用以後，攀爬遊戲區因結合低年級及幼兒園繪本藏書區，許多幼齡小朋友來到這個區域，可以上下攀爬，增加許多趣味，大受歡迎，成了小朋友們的祕密基地，。
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