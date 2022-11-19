竹南鎮照南國小重新整修圖書館「尋寶屋」設有攀爬式遊戲閱讀區，已成了許多小朋友最愛的祕密基地。（謝明俊攝）

竹南鎮照南國小重新整修圖書館「尋寶屋」設有攀爬式遊戲閱讀區，已成了許多小朋友最愛的祕密基地。（謝明俊攝）

竹南鎮照南國小將老圖書館重新整修命名為「尋寶屋」，設有學生閱讀懶人包。（謝明俊攝）

竹南鎮照南國小將老圖書館重新整修命名為「尋寶屋」，桌椅可以活動組合因應不同需求。（謝明俊攝）

建築師呂翔甄與縣府教育處圖資科長彭秀珍全力打造重整縣內學校圖書館。（謝明俊攝）

竹南鎮照南國小學生數多達1800人，是縣內最大國小，原有圖書館老舊不敷使用，苗栗縣政府自行籌資320萬元，將圖書館全面整修完畢，並在全校學生票選下，訂名為「尋寶屋」負責設計規畫的建築師呂翔甄特別在新圖書館內一隅，設置了供低年級學及幼兒園小朋友攀爬式的閱讀區，成了小朋友爭相使用的最新祕密基地

照南國小原有圖書館位在舊校舍3樓，圖書館格局都屬舊式，閱讀空間及藏書陳列方式，都屬傳統方式，與目前許多學校新建圖書館相比，相形之下不無老舊之憾，加上照南國小人數眾多，舊圖書館的陳設及閱讀空間嚴重不足，縣府原本計畫想要依社區共讀站方式向教育部申請經費整修，但是卻因教育部社區共讀站的建置期程已經結束而作罷。

為了滿足照南國小眾多小朋友閱讀需求，苗栗縣政府籌措經費320萬元，將舊圖書館全面整修，並請來知名建築師呂翔甄設計內部，重新賦予老圖書館新生命，並由全校學生共同票選命名新圖書館，結果「尋寶屋」獲得最多學生投票支持，於是命名為尋寶屋，象微著閱讀就有如一種探險活動，知識就是無窮無盡的寶藏，值得學童用心探索挖尋。

尋寶屋的設計規畫是融合照南國小學校特色─桌球與田徑，使尋寶屋擁有跑道意義的天花板、桌球拍展示桌，加上以奧運五環為意象的閣樓祕密基地，同時，計計者特別將攀爬遊戲場的原素加入，使圖書館空間增添新的情境與融入不同的趣味，啟用以後，攀爬遊戲區因結合低年級及幼兒園繪本藏書區，許多幼齡小朋友來到這個區域，可以上下攀爬，增加許多趣味，大受歡迎，成了小朋友們的祕密基地，。