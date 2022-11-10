48歲前主播薛楷莉從小跟家人到美國生活，從美國喬治亞州立大學新聞系畢業後返台，她曾擔任TVBS、中天新聞台、超視和非凡財經新聞主播，端莊外型和穩健台風廣受觀眾喜愛，先前爆出曾拿著日本企業家的信用卡買下價值超過百萬的名錶，因風波導致她黯然離開主播台；近期她重回螢光幕前主持健康節目，卻傳出無預警離職的消息，對此她做出回應。

薛楷莉在今年8月宣布正式加入中天新聞，她曾在中天新聞台前身「傳訊電視」工作，所以中天新聞就像是她的娘家，重回新聞圈的她開設網路節目《健康超給莉》同時擔任主持人與節目製作人，目前已播出3個月，根據《三立新聞》報導，有消息傳出她近日無預警離職，另有內部員工表示「一陣子沒看見她了」，對此薛楷莉表示，「我節目還在啊！因為要照顧母親，只是型態做了改變，這樣子我時間比較彈性，更有時間照顧母親，謝謝大家關心。」

對此，中天新聞表示，節目主持人薛楷莉因照顧家庭因素與中天採取更彈性的合作方式，來兼顧家人與工作。

前主播薛楷莉退下主播台後改當購物專家，之後轉成為護理師，去年帶著女兒到美國唸書，也在當地找到護理師工作，透露當地一週工作3天，每週薪資15萬元台幣，最高每月可達200萬元台幣，不過因母親心臟要開刀，薛楷莉只能再搬回台灣照顧母親；薛楷莉日前接受《中天娛樂頻道》採訪，透露會重返媒體圈是看到有很多不正確的健康資訊，她希望用自己的醫護專業將正確的消息提供給觀眾。