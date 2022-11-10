今年61歲的徐俐是前央視《中國新聞》的主持人，播報風格字字珠璣、簡潔幹練，深受許多觀眾愛戴，她有過兩段婚姻，現任丈夫是《北京青年報》編輯張天蔚，去年她宣布自己退休，今年她重新被央視聘用成為記錄片頻道的主持人，即使高齡仍在工作，近日她曬出生活片段，蹲在地上打理花園的影片掀起網友討論。

徐俐近日在抖音更新近況，寫道：「園子眼看著蕭條了，秋去冬來，一年又一年。細心打理，精心養護，期待明年春暖花開。」，她的標籤是「愛生活愛養花、捕捉身邊的美好」，徐俐以溫柔的聲音表示入冬要給院子裡的花剪枝、施冬肥、澆上凍水，最後還要做好保暖，只見她穿著深藍色羽絨服，外面還穿了一件白色圍裙，頭戴杏色帽子保暖，可以看出當地天氣是有些冷的。

徐俐喜愛種花，親手挖羊糞。（圖／徐俐抖音）

徐俐介紹自己種了5顆貴妃牡丹，去年也種了3顆，都養的很好，提到明年春天一定會開花，她動作熟練的從一旁的袋子挖出肥料細心施肥，「這是發酵過的純羊糞，也比較溫和」，徐俐在庭院內剪枝，將需要細心照料的花苗蓋上防凍布，許多網友看到她平易近人的一面紛紛留言：「徐老師上得廳堂，下得廚房，生活有滋有味」、「姐姐真是文武雙全，我心目中永遠的女神，學習的榜樣，等待著春花爛漫時」、「主播臺上看著就像不食人間煙火，下了主播台又這麼接地氣，心目中的女神！」、「徐老師注意保暖哦」、「徐老師像花一樣美麗」、「好接地氣呀」、「我心目中的偶像」。