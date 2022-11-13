由新聞主播出身的女星林柏妤，憑著甜美臉蛋、優雅氣質轉戰演藝圈後便獲得矚目，陸續在《實習醫師鬥格》、《女力報到》中獲得演出，近日更在電視劇《美麗人生》中演活富家女一角。而穿搭風格一向保守、輕便的她，近日罕見在社交平台上，曬出2張比基尼辣照，令網友們看了直呼「真的沒看過」。

經常透過社交平台與粉絲互動的林柏妤，昨（12）日凌晨突然有感而發的在臉書粉絲團上發文，表示「人總是會輕易用自己的刻板印象評斷他人，甚至因為優越而對別人說教，你永遠不會清楚別人經歷過什麼，有什麼十八般武藝，人不可貌相，海水不可斗量，凡事謙卑才是大智慧」，接著轉述聖經裡的話「敗壞之先，人心驕傲；尊榮以前，必有謙卑」疑似想訴說當時的心情。

但在林柏妤的照片中，只見她罕見的脫掉上衣，穿著一件大紅色的比基尼與黑色泳褲，坐在泡湯池畔看向遠方，而網友看到照片後忍不住歪樓表示「很性感喲不錯看」、「辣妹性感喔」、「姐姐的身材真棒」、「越來越有自己的美耶！本來對妳第一印象是好像誰的，現在越來越看到了妳的風格妳的美」、「柏妤穿的好漂亮，去泡湯對身體健康疲勞可以放鬆身體」、「有夠辣」、「哇～好難得的泳裝照！人的確不可貌相，越了解妳越覺得，天啊～這世界上應該沒有妳不會的事，簡直是完美女神啊！會讓人用崇拜的眼神看著妳欸」意外獲得近3000人按讚。