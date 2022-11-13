曾任職於中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員的沐妍（鄒沐妍），因擁有天使臉孔、魔鬼身材，而受到大批粉絲的喜愛，在今年1月正式退役戰擔任球團MC後，她仍透過社交平台與粉絲們互動、分享生活。近日她便曬出前往烏來泡湯時的全裸辣照，令網友看了大噴鼻血。

沐妍昨日於個人IG上PO文，表示「趁工作的時候來泡溫泉放鬆一下」，並透露自己終於有時間要開始籌備2023年的桌曆了，令粉絲相當期待。不過，沐妍透露原本他們打算前往海邊拍攝美美的比基尼辣照，沒想到約了2次都剛好遇到颱風，讓她懷疑自己根本就是「颱風女」，但因為時間緊迫加上天氣逐漸轉涼，因此他們改為在室內的溫泉民宿拍攝。而沐妍也強調，雖然不敢說這次桌曆會超厲害，但肯定會超有誠意，同時沐妍也公開了一系列的側拍照。

照片中，只見沐妍全身脫光的坐在溫泉池中，雖背對著鏡頭，但白皙美肌以及超火辣的背部、翹臀曲線依然相當吸睛；沐妍還不忘曬出多張對著鏡子的自拍照，而當時的她身上穿著黃色的細肩帶低胸BRATOP，搭配同色系短裙，由上往下的上帝視角，使性感深溝與飽滿北半球被看光光。網友看到後紛紛留言「就問我眼睛該看哪裡？10本直接訂起來」、「美到讓人直視目不轉睛」、「美翻了辣翻了要受不了噴鼻血了」、「犯規了！嗶嗶嗶」；不過，也有眼尖的網友發現她的自拍照中，膝蓋出現兩處傷痕，疑似練舞造成的，因此也忍不住留言關心。