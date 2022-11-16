癸卯年在六十甲子納音為「金箔金」，在八字命理的古書籍中有此記載：金箔金命中癸卯金箔金，喜在生旺之方，可輕易得貴。

癸卯納音金箔金，納音金能生天干癸水，因而稱「貴會源」，蘊藏源頭為貴的含義。癸卯，木的帝旺在卯，納音金又剋木為財，因而稱其為財旺體弱的金。寅卯為木旺之地，木旺金藏，金絕于寅，胎于卯，金既無力，故稱金箔金。

民國一一二年，西元二○二三年（癸卯年）的立春八字，天干見「比肩」、「傷官」、「偏財」。

「比肩」為剋財之星，代表今年得財不易，勞多獲少，也表示和兄弟朋友之間互動佳，但是此立春八字的比肩並非喜用，有可能會被兄弟朋友出賣，或易有破財、經營事業不順等情形發生。

而在政府機關、民代、企業主管，乃至於同事、親戚等表面上雖行禮如儀，但私底下為了個人利益，推諉卸責、暗自角力、互相比較等諸類事情，也時有所聞。

「傷官」雖可以生財，但也會剋制官殺。傷官更意謂著今年靠創作或發明而成立的個人工作室將比以往多，YouTuber或網紅也會日益增加，除了在公司上班和經營小生意，賺錢方法層出不窮，像是幫人跑腿、到府遛狗賺鐘點費、幫畢業生操刀論文等也就見怪不怪了！但要留意切勿為了金錢而發生道德敗壞、鋌而走險的情況，否則容易導致官非或刑訟坐牢，不可不慎！

「偏財」是指較喜歡享受，如旅遊、美食、視聽娛樂、3C電玩等，都是紓壓的良方，不只是死守著金錢，做個守財奴；且賺錢管道不限於上班的薪資所得，還有股利、奬金、樂透、買賣不動產等，也會是普羅大眾的另種投資管道。

今年可往木火性質的行業方面做投資，如健康食品、化妝品、文創業、新創設計、植物園藝、藥物界、醫療業；火行行業如照明、光學、油類、酒類、食品界、機械加工品、化妝品產業皆可參考！

由於今年的驛馬星有三顆，也意味著今年出國、出遊、出差的機率增加，不會再像前兩年一樣，被迫固守原地，且國與國之間互動變多，可說是交流頻繁的一年！

《地母經》云癸卯年詩曰：

太歲癸卯年，高低半憂喜。

春夏雨雹多，秋來缺雨水。

燕趙好桑麻，吳地禾稻美。

人民多疾病，六畜瘴煙起。

桑葉枝上空，天蠶無可食。

蠶婦走忙忙，提籃泣淚悲。

雖得多綿絲，盡費人心力。

從《地母經》二○二三癸卯年的預測來看，我們已和新冠病毒共存，也慢慢脫離了威脅，但仍要小心變種病毒的侵略。而在氣候方面，因地球暖化，氣候變遷的現象越來越嚴重，有的國家淹水、土石流，還有國家因缺水而造成乾旱，呈現兩極化的現象，而夏日缺電的情形也時有所聞，畜牧業則要小心口蹄疫或禽流感的發生。

整體而言，癸卯年雖然還是會有大國打壓的情形發生，且政府機關官員、乃至公司企業容易為了自身利益互相競爭，甚至出現利益分贓的情況，但因為人民大多勤奮友善，加上宗教或公益團體蓬勃發展，深入影響民心，整體而言，社會是朝善美的方向發展，務實生活才是我們歷經這二至三年磨難後的最大幸福。

二○二三年，是反璞歸真、心懷善念的感恩年代，當大眾皆能發揮內在良知，互信互愛，就能迎接美好未來，祝福大家過一個平安喜樂的吉兔年！

（本文摘自《2023開運大預言＆喜兔年開運農民曆》／時報出版）

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【作者簡介】雨揚老師

專業命理學家，中醫學博士，喜愛研究儒釋道文化思想，精通八字、陽宅風水、易經卜卦等中國傳統學說，目前已累積逾六十本著作。曾登上日本雜誌封面，被譽為幸福領航者。

雨揚老師多年來為了和廣大粉絲拉近距離，用心經營社群媒體，活躍於Facebook、Line、Instagram、YouTube等平台，總粉絲數超過百萬，將傳統命理以現代化面貌呈現，開拓嶄新局勢，遍及全球華人世界！2020及2021年更入選《數位時代》台灣百大影響力網紅，且「雨揚樂活家族」的YT頻道也在2021年DailyView的Youtuber總體「好評影響力」獲得第5名，廣受各方讚賞。

近年雨揚老師在忙碌工作之餘，還熱衷於繪畫創作，多次在國內外如日本東京國立新美術館、羅浮宮卡爾塞廳、國父紀念館、中正紀念堂等地盛大展出，深獲廣大迴響與好評。

此外，雨揚老師創還辦「雨揚慈善基金會」，熱心投身公益活動，提供清寒獎助學金給家境貧困的學子，並送愛心米給低收入戶及關懷獨居老人，更捐贈上萬餘件防疫物資挺醫護人員，及捐物資至各社福機關。行善不落人後，希望能藉此拋磚引玉，推動正能量的美好理念，將愛和溫暖傳至社會各角落。