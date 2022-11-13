南韓男團OMEGA X（오메가엑스）10月底傳出遭經紀公司的姜姓女代表言語霸凌和肢體暴力，影片曝光後立即掀起外界撻伐，隨後經紀公司也發出聲明，透露姜姓代表已離開公司並向粉絲保證會保護成員。豈料，近日又有成員出面爆料，透露他們先前曾感染新冠肺炎卻被逼著上台演出，再度引發爭議。

根據南韓媒體的報導，在姜姓代表離開公司後，OMEGA X出面指控過去就曾多次向公司反應，受到姜姓代表精神壓力，但公司依然默許她的行為，讓他們無法繼續共事。接著他們也公開姜姓代表當天失控的原因，是因為成員們在演唱會結束後，沒有唸出在字幕上感謝公司的內容，她就在飯店大廳發飆，抓住出現恐慌症狀的成員帝現衣領，將其推倒在地。事後，姜代表還擅自取消成員們從美國回韓國的機票。

除此之外，成員們還透露，姜代表很常半夜打電話或是傳訊息給他們，而且一講就是好幾個小時，若是沒有立即回覆訊息她就會大發雷霆，成員們也因此出現恐慌症。更誇張的是，在9月底時其中4名成員因突然發高燒自行快篩，結果確診感染新冠肺炎，但公司仍無視防疫規定、強迫他們上台表演，還要求他們「用意志力克服」，繼續完成海外巡演。

而目前，OMEGA X中有4名成員出現恐慌、不安、失眠等症狀，正在接受精神治療；公司則再度強調代表已引咎辭職，但是否強迫確診成員上台卻沒有做出正面回應，再度引來罵聲不斷。

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