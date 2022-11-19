莫德納BA.5次世代疫苗昨（18）開打，中央流行疫情指揮中心表示，昨天兩款次世代疫苗共接種1萬9905人次，其中BA.1雙價疫苗接種1萬3228劑，BA.5雙價疫苗接種6677劑。由於國內目前正流行BA.5疫情，指揮中心呼籲，目前建議接種BA.5疫苗為主。

BA.5次世代疫苗開打首日，接種人數似乎不如預期得多，對此指揮中心發言人莊人祥表示，由於該批疫苗是昨天中午前陸續送到各縣市衛生局，因此多數醫療院所昨天仍以施打BA.1疫苗為主。

莊人祥說明，由於疫苗配送到各地衛生局後，還要再分到各醫療院所，通常疫苗配送當天接種狀況都不太好，很多縣市都是從今天（19）或明天開始打BA.5疫苗，且多數需要提前預約。

指揮中心指揮官王必勝昨表示，目前國內流行BA.5疫情，但世界上並非只有流行BA.5變異株，例如XBB變異株就是BA.2延伸出來的，後續哪些會流行還不一定，指揮中心BA.1、BA.5兩種疫苗都有準備，因現在國內流行的BA.5，目前仍然建議接種BA.5疫苗為主。

指揮中心統計，目前國內新冠疫苗累計接種6394萬6756人次，其中莫德納BA.1次世代疫苗累計接種176萬2897人次，BA.5次世代疫苗累計接種6677人次。

目前國內新冠疫苗人口涵蓋率第一劑94.0％、第二劑88.5％、第一次追加劑74％，第二次追加劑16.8％。