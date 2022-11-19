高雄輕軌在美術館路旁有最夢幻的龍貓隧道，吸引許多民眾拍照打卡。（柯宗緯翻攝）

每年高雄燈會是南臺灣盛事，帶動周邊景點及飯店住宿（圖為往年煙火示意照）。（柯宗緯翻攝）

全台最美魚市場「鼓山魚市場」遊客人潮滿滿。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局搶攻疫後觀光商機，9月起鼓勵旅行社揪團送客到高雄，祭出旅遊補助，該計畫吸引逾百團、數千人訪高，因此特別加碼順延至明年4月30日，平日住宿每團可獲補助5000元。另推廣北高雄海線觀光，若到茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區等海線4區旅遊則補助車資4500元。

觀光局長周玲妏指出，現已入冬正是泡湯好時節，多家旅行社也應景推出到六龜泡湯賞梅、賞蝶踏青的身心靈SPA旅遊，歡迎全台灣民眾到高雄知名寶來不老溫泉區、品山茶、賞梅花，到茂林賞紫斑蝶，暖暖過個冬，市區也有聖誕及跨年活動，明年1到2月有桃源櫻花及美濃花海，或走訪宗教寺廟祈福，洗滌一整年辛勞的身心靈。

針對旅遊獎勵方案，觀光局進一步說明，旅行社只要組團15人（含）以上團體、安排兩天一夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可依觀光局「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」申請補助一晚住宿費。

平日（周日至周四）住宿每團補助5000元，假日（周五、周六及國定假日）住宿每團補助4000元，針對送團累計達100團以上的旅行社，每間旅行社還加發獎勵金3萬元，目前計畫已公告延長至明年4月30日。

另為推廣北高雄海線旅遊，針對茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區，推出「海線潮旅行」團體補助活動，鼓勵全國各地旅行社組團旅遊，也是每團15人以上，補助車資4500元，期限至11月30日止。觀光局提醒，上述兩種補助只能擇一補助，更多資訊請洽高雄旅遊網https://admin.khh.travel/zh-tw/notfound。