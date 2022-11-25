林佳龍與三蘆地區的市議員一起喊口號。(黃敬文攝)

明(26)日就是九合一大選的投票日，民進黨新北市長候選人林佳龍也把握最後的24小時全力衝刺，今(25)日早上先到國民黨大本營中和街頭拜票，行程結束後立即回防三重展開車隊掃街，直到最後一刻都在鞏固三蘆的綠營票倉，被問及是否擔心三蘆地區遭新北市長侯友宜「重點打擊」，林佳龍強調民進黨長期經營三蘆地區，最後會開出很好的選票，另外也酸對手侯陣營又在找為開票開不好得藉口。

林佳龍提到早上先到中和的景平路、中山路二段路口拜票，他回憶起自己過去跟媽媽曾在這個路口住過，所以他知道每天大量車潮從這裡上華中橋，通勤進出大台北。

他指出，雖然中和被視為藍營的票倉，但近期掃街造勢時發現很多年輕人或年輕父母對自己都很支持，都會揮手、拉下車窗互動來達支持，在路口拜票也感受到大家的熱情，這些徵兆也讓他們期待可以跟過去不一樣。

林佳龍表示，選前最後一天選擇先後在中和、板橋以及三重站街頭、掃街拜票，晚上則分別在板橋以及三重舉辦選前之夜，這兩地的人口加起來就將近百萬，是很大的票倉，所以希望最後能催出選票、拉高投票率，也號召支持者出來拉票、投票。

面對選進入最後24小時，林佳龍坦言自己在這次選舉臨危授命，接受蔡總統、黨的徵召，所以就是將士用命、全力以赴，不僅競選團隊非常團結，市長與市議員候選人之間也合作無間，母雞跟小雞之間互相拉抬，若是民進黨提名35席候選人最後能全壘打讓議會過半，日後也能劍指議長、副議長的席次。

林佳龍強調，新北市民都看見在侯友宜的治理之下，做了12年市長、副市長雖然算加倍，但市政不但沒有升格還降級，而且侯還想要選完市長去選總統，而且他的治理不僅後繼無力，未來也無心，所以現在也有聲音說要拒投半年市長，若是最後能打動這些懷有不滿民怨、受到打壓、傷害的，在角落邊緣沈默哭泣的市民出來投票表達民意，我們就會贏。

另外關於選前之夜與對手的場地僅相距300公尺，是否會擔心維安問題，林佳龍則表示過去也辦過這樣的活動，相信新北市府有能力處理；而針對恩恩爸是否會在選前之夜現身站台，林佳龍則透露目前尚未確定。