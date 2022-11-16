彰化一名16歲少女小芳（化名）去年11月約男網友到家中，男子先是對她親嘴、撫胸和摸下體，接著2人共浴後全裸在床上，男子以「伏地挺身姿勢」趴在小芳身上時被對方父親闖入房間發現，父親憤怒提告；男子辯稱趴在小芳身上，只是想和她說話，並無意圖性交，遭法官當場打臉，判處有期徒刑6個月。

判決書指出，男子去年11月透過LINE結識小芳，他明知對方是14歲以上未滿16歲少女，仍相約同月19日18時見面，他先女方房間先親吻、撫胸和摸下體，小芳後來提議先洗澡，2人共浴後全裸至床上，正當男子以雙手直立撐在小芳頭部兩側，以「伏地挺身之姿」趴在她身上時，小芳父親突開門闖入、喝令制止。

男子挨告辯稱沒有要與小芳性交意思，說「我趴在她上面，是想要跟她說話，想跟她說她帶男生回家、去她房間之類的事情不太好」，不過法官認為當時2人有親吻、撫胸、摸下體等動作，男子趴在對方身上時，小芳雙腳呈現V型打開之姿，認定與男女欲為性交的一連串舉動相符。

法官審酌男子明知小芳14歲以上未滿16歲，仍欲與對方性交，事後雖坦承大部分所為，但卻未達成和解，考量男子自稱高職肄業，未婚而無子女，借住在朋友的房子，經營人力外包派遣工作，旗下有派遣工約2、3人，月收入約新臺幣2至5萬元，依性交未遂罪處有期徒刑6個月，案經上訴駁回，全案確定。