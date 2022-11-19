國民黨台北市議員候選人楊植斗日前在街頭拜票時，不慎從肥皂箱上跌落，雙腳朝天，腦重重著地。中廣董事長趙少康在臉書推薦戰鬥藍議員候選人，有網友將楊植斗P圖成雙腳朝天的樣子。國民黨前台北市議員羅智強在臉書貼圖表示，歡迎來找碴，他忍不住笑了。底下的網友看到P圖也紛紛笑翻。

羅智強今(19日)在臉書貼圖表示，歡迎來找碴，網友P圖趙少康的戰鬥藍推薦，他忍不住笑了。1126，扶起阿斗……。

羅智強接著留言表示，「大家早安，一起笑一笑。但笑完之後，還是要幫楊植斗拉票喔」。趙少康也留言表示，「一起扶起阿斗！」楊植斗則表示，「有奇怪的動作混進去了」。

網友看完照片笑翻，「哈哈！好棒的梗」、「我文山朋友、同學們票都扶起植斗」、「有幽默，阿斗加油！凍蒜！」、「大家一起努力，把楊植斗扶起，送到議會去」、「太好笑了，好有趣的網友」、「真是心疼他！請務必讓他高票當選」。

還有網友笑說，「大家一起扶起阿斗！」、「X腰，那個26號是怎樣？哈哈哈」、「我喜歡這種幽默的歡樂氣氛，讓人一早就開心！這一票投楊植斗」、「民間諸葛先生，阿斗有難請扶之！扶不起來，則票投之！」、「本來沒注意看，仔細一看，笑到併軌」。