九合一選戰，最後一個黃金週。國民黨19日在桃園市中壢區舉辦「北北基桃竹竹苗—大團結拚勝選」造勢晚會，現場主持人高喊人數已突破3萬人。「政客爽」粉專爆料表示，疑似鄭文燦秘書不但頭帶「善帽」、背包還插著「善旗」，來為張善政造勢。

臉書粉專「政客爽」19日在臉書粉專貼文酸說，太神啦！傳說中的鄭文燦秘書也來為張善政造勢？沒想到，這麼鍾愛張善政，不但頭帶「善帽」、背包還插著「善旗」，真的桃園「第一大善人」！那人在現場特別喜歡拍照留念，他以為只有陳冠希自嗨時會拍照卓越，看來秘書這行飯，拍照技術也是非常重要的。

網友接力酸說，「辛苦了，文燦的秘書下班還要來當側翼？不知道阿燦有沒有付他加班費」、「白天當秘書，晚上變裝側翼深入敵營刺探軍情，很好奇是雙份薪水嗎？」、「這有超時工作嗎？」

也有網友認為，「應該是去搜集情資的吧」、「拍一些沒有人的照片，然後再亂說張的場子沒有人」、「也許人家是去臥底的」、「失敗的間諜」、「來探路嗎？還是投誠？」