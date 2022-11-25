民眾黨桃園市長候選人賴香伶喊話市民能好好看一下她提出的政見。（蔡明亘攝）

明日就是九合一選舉投票日，民眾黨桃園市長候選人賴香伶今傍晚從楊梅總部出發，沿區往北桃園前進，開始最後車隊掃街。賴表示，要在最後幾小時向市民宣傳參選理念與政見，盼民眾今晚能看看她的政策白皮書，內含許多接地氣務實政見，雖參選資源比不上2大黨，仍有堅定意志。

賴香伶表示，今晚最後幾小時以車隊掃街方式，向市民宣傳參選理念、信心喊話，她提出3C城市擘劃桃園新願景，均衡共好、永續向前，能帶動桃園成為六都最有潛力的城市，她也推出政策白皮書，除了選舉公報上可看以外，臉書專頁上也有QR code可掃描觀看，盼市民能好好看一下她的政見。

賴香伶說，參選至今經歷半年多，桃園13區都有她們的足跡，她將政見扣合實務的需求，提出接地氣的政見。她也提到，雖選舉過程資源不足，宣傳平台比不上2大黨，但她們擁有堅定的意志，希望突破藍綠以外給市民新的選擇。

賴香伶喊話，她有不負市民所託的決心，非常開心能參與這場選戰，投票前最後的時間，喊話民眾做決定前能再想想。