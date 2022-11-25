九合一選舉將於明（26）日投票，台中市長盧秀燕今日晚間7時在原太原夜市空地，舉辦「市長只有媽媽好」選前之夜大造勢。值得注意的是，盧任內成功推行「雙十公車」，這也是盧非常自豪的重要政績，她推薦大家今晚搭乘雙十公車抵達會場，既方便、實惠又節能減碳。

盧秀燕今日在臉書發文表示，明天就是投票日，今天晚上在「原太原夜市空地」舉辦「市長只有媽媽好」選前之夜大造勢。她要邀請所有的市民朋友，到現場為台中加油，也為秀燕加油，共同宣誓大家「守護台中」的決心。

盧秀燕喊出「搭雙十公車，作伙來挺燕！」的口號，強調她任內推動的雙十公車，便利市民朋友出行，今晚推薦大家搭乘雙十公車抵達會場。

「市長只有媽媽好」選前之夜大造勢交通資訊如下：

▲ 鄰近公車路線：

20 弘光復健醫院

88 台中市廍子非營利幼兒園

86 澄清/弘光醫院(大原路)

246 澄清/弘光醫院(大原路)

▲ 鄰近停車場：祥和停車場